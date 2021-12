“Babbo Natale non esiste”: bambini sotto shock e polemiche. Chi lo ha detto (e perché)? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Come se non ci fossero già la pandemia e le restrizioni avute in questi ultimi due anni nel periodo delle festività natalizie a rovinare il Natale ai più piccoli, ora ci pensa anche il vescovo di Noto, in Sicilia, monsignor Antonio Staglianò a togliere un po’ di magia alla festività. Leggi anche -> Trova il palloncino con le letterine e fa lui il “Babbo Natale”. La storia di due gemelline fortunate – VIDEO Il vescovo si è espresso in maniera diretta e immediata ai bambini dicendo loro: “Babbo Natale non esiste“. Queste parole sono state pronunciate alla fine del festival delle ‘Arti Effimere’, un evento che ha richiamato moltissime persone e bambini di ogni età nella cittadina siciliana. Il sacerdote ha detto: ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Come se non ci fossero già la pandemia e le restrizioni avute in questi ultimi due anni nel periodo delle festività natalizie a rovinare ilai più piccoli, ora ci pensa anche il vescovo di Noto, in Sicilia, monsignor Antonio Staglianò a togliere un po’ di magia alla festività. Leggi anche -> Trova il palloncino con le letterine e fa lui il “”. La storia di due gemelline fortunate – VIDEO Il vescovo si è espresso in maniera diretta e immediata aidicendo loro: “non“. Queste parole sono state pronunciate alla fine del festival delle ‘Arti Effimere’, un evento che ha richiamato moltissime persone edi ogni età nella cittadina siciliana. Il sacerdote ha: ...

