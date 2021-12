Ambiente | la svolta | “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” Stellantis | “Entro 10 anni il 70% di auto green”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) I tempi decisi dal Comitato interministeriale per la Transizione Ecologica: per i furgoni la deadline è il 2040.

Advertising

alexbottoni : Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” - MICIO7BEAR : RT @LaStampa: Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” - LaStampa : Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” - shineelite2 : RT @LaStampa: Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” - LaStampa : Ambiente, la svolta: “Stop a nuove auto a motore termico entro il 2035” -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente svolta

La Stampa

In occasione della quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità ...Il punto didella metodologia Bim è che a partire dalla fase di progettazione grafica si ... costruzione e manutenzione sono integrati in unche ha come scopo la realizzazione del ...ROMA - Lunedì 13 dicembre, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si svolge il convegno "Transizione ecologica aperta - Dove va ...Una nuova proposta di legge presentata dai deputati del M5S vuole sdoganare i nuovi Ogm in Italia, ma gli agricoltori non ci stanno ...