“Addio, sarai sempre con me”. Grave lutto per Claudia Gerini, l’annuncio pieno di dolore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non tutti, in verità praticamente nessuno, hanno la fortuna di poter godersi una nonna per tutti quegli anni e Claudia Gerini l’ha potuta invece vivere. La sua adoratissima nonna Emilia è sopravvissuta fino ai suoi 49 anni. Ma non per questo motivo il dolore è meno invadente, anzi, forse risulta ancor più arduo dirle ‘Addio’. Il prossimo 18 dicembre, poco prima di Natale, Claudia Gerini festeggerà un importantissimo traguardo con la vita. Ovvero i suoi 50 anni, totalmente insospettabili guardando in che splendida forma è attualmente la attrice capitolina. Ma avrebbe pure festeggiato mezzo secolo al fianco della sua nonna Emilia, per un soffio. Claudia Gerini in lutto, l’Addio all’amata nonna Emilia “Nonna ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non tutti, in verità praticamente nessuno, hanno la fortuna di poter godersi una nonna per tutti quegli anni el’ha potuta invece vivere. La sua adoratissima nonna Emilia è sopravvissuta fino ai suoi 49 anni. Ma non per questo motivo ilè meno invadente, anzi, forse risulta ancor più arduo dirle ‘’. Il prossimo 18 dicembre, poco prima di Natale,festeggerà un importantissimo traguardo con la vita. Ovvero i suoi 50 anni, totalmente insospettabili guardando in che splendida forma è attualmente la attrice capitolina. Ma avrebbe pure festeggiato mezzo secolo al fianco della sua nonna Emilia, per un soffio.in, l’all’amata nonna Emilia “Nonna ...

