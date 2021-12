Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 17:45 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Viabilità 9 DICEMBRE 2021 ORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI CHE PROVOCA CODE TRA IL NODO DELL’A1 E L’A24 – BIVIO DIRAMAZIONE Roma-SUD VERSO NAPOLI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1. NEL COMUNE DI LADISPOLI, RIAPERTA ALLA Viabilità LA VIA AURELIA, INTERDETTA ALLA CIRCOLazioNE PER UN INCIDENTE TRA VIA RIMESSA NUOVA E VIA DEL BOIETTO. PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021)9 DICEMBREORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI CHE PROVOCA CODE TRA IL NODO DELL’A1 E L’A24 – BIVIO DIRAMAZIONE-SUD VERSO NAPOLI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. NEL COMUNE DI LADISPOLI, RIAPERTA ALLALA VIA AURELIA, INTERDETTA ALLA CIRCONE PER UN INCIDENTE TRA VIA RIMESSA NUOVA E VIA DEL BOIETTO. PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma I saldi di fine stagione nella Lega: FdI ne approfitta - ... tornando a sedere nel consiglio Provinciale di cui è stato delegato ai Lavori Pubblici e Viabilità ... E' la stessa compiuta a Roma prima delle elezioni: Giorgia Meloni vuole che il Partito si allarghi, ...

Ok della Regione Lazio sul passaggio della Roma - Giardinetti al Comune Un piccolo passo per la cura del ferro, un grande passo per la viabilità di Roma. L'atto simbolico arriva stavolta dalla Roma - Pantano. Solo pochi giorni fa infatti è stata approvata una delibera da parte della Giunta capitolina che permetterà il passaggio della ...

