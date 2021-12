Variante Omicron, Bassetti: “Più contagiosa ma non buca tre dosi vaccino” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La Variante Omicron l’abbiamo derubricata a quello che deve essere, ha molte mutazioni, ma tre dosi la coprono al 100% e non è escluso che anche due dosi. I vaccini quindi non vengono bucati neanche dalla Omicron. Per quanto riguarda la crescita dei contagi, è probabile che i casi sostenuti da Omicron siano meno intensi rispetto a quelli sostenuti da Delta. Prova ne è il Sudafrica che è oggi pieno di casi da Omicron, ma se vediamo i dati di settembre, quando quest’ultima Variante non c’era, su 110-120mila casi attivi c’erano 300 morti, oggi i decessi sono 35. Probabilmente è più contagiosa ma meno aggressiva. Se anche fosse, quindi fa meno male e somiglia più ad un raffreddore e tutto sommato non è così negativa”. Lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Lal’abbiamo derubricata a quello che deve essere, ha molte mutazioni, ma trela coprono al 100% e non è escluso che anche due. I vaccini quindi non vengonoti neanche dalla. Per quanto riguarda la crescita dei contagi, è probabile che i casi sostenuti dasiano meno intensi rispetto a quelli sostenuti da Delta. Prova ne è il Sudafrica che è oggi pieno di casi da, ma se vediamo i dati di settembre, quando quest’ultimanon c’era, su 110-120mila casi attivi c’erano 300 morti, oggi i decessi sono 35. Probabilmente è piùma meno aggressiva. Se anche fosse, quindi fa meno male e somiglia più ad un raffreddore e tutto sommato non è così negativa”. Lo ...

