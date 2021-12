Valeria Marini difende Sophie dopo la lite con Soleil: “Io l’avrei sbranata!”, anche Manila interviene – VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) La furiosa lite con protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni ha creato una profondissima spaccatura nella Casa del Grande Fratello Vip. Valeria Marini chiacchierando con le altre ha preso le difese dell’ex tronista. Valeria Marini difende Sophie dopo la lite con Soleil: “Io l’avrei sbranata!” Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 dicembre 2021) La furiosacon protagonisteSorge eCodegoni ha creato una profondissima spaccatura nella Casa del Grande Fratello Vip.chiacchierando con le altre ha preso le difese dell’ex tronista.lacon: “Io” Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

pnkmvn : comunque valeria marini letteralmente mangiandosi metà cast #gfvip - blogtivvu : Valeria Marini difende Sophie dopo la lite con Soleil: “Io l’avrei sbranata!”, anche Manila interviene – VIDEO… - antofede01 : #GFVIP pregando che vada Valeria marini in veranda a dirgliele quattro. - devotoaltrash : RT @Garbino_: Valeria Marini non è stata rilevante? VALERIA MARINI? Voi non state bene #GFVIP - mz1090684831 : Vorrei La metà della pazienza di Valeria Marini che si ritrova a discutere con una ragazzina convinta di essere una… -