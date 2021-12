Vaccino obbligatorio anche per badanti? Cosa bisogna sapere (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vaccino obbligatorio dal 15 dicembre per chi esercita una professione sanitaria anche a domicilio. Ma vale anche per le badanti? Finora, la persona che veniva assunta da una famiglia per prendersi cura a domicilio di una persona non autosufficiente, poteva lavorare solo se era in possesso del Green pass base, cioè se aveva fatto il Vaccino, se era guarita dal Covid o se faceva un tampone antigenico ogni 48 ore o molecolare ogni 72 ore con esito negativo. Ebbene, dal 15 dicembre 2021 entra in vigore un nuovo vincolo e c’è chi si chiede: “La badante no-vax posso licenziarla?”. Il green pass base, ricorda laleggepertutti.it, è obbligatorio dal 15 ottobre scorso per qualsiasi lavoratore e quindi anche per i collaboratori domestici regolarmente assunti, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021)dal 15 dicembre per chi esercita una professione sanitariaa domicilio. Ma valeper le? Finora, la persona che veniva assunta da una famiglia per prendersi cura a domicilio di una persona non autosufficiente, poteva lavorare solo se era in possesso del Green pass base, cioè se aveva fatto il, se era guarita dal Covid o se faceva un tampone antigenico ogni 48 ore o molecolare ogni 72 ore con esito negativo. Ebbene, dal 15 dicembre 2021 entra in vigore un nuovo vincolo e c’è chi si chiede: “La badante no-vax posso licenziarla?”. Il green pass base, ricorda laleggepertutti.it, èdal 15 ottobre scorso per qualsiasi lavoratore e quindiper i collaboratori domestici regolarmente assunti, ...

