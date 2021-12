Un posto al sole, anticipazioni giovedì 9 dicembre: la delusione di Patrizio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ad Un posto al sole, nel corso dell'episodio di oggi, giovedì 9 dicembre, tornerà in auge la coppia composta da Patrizio e Clara che si ritroveranno di fronte all'ennesima difficoltà. Le anticipazioni odierne della soap opera di Rai 3 suggeriscono che in casa Giordano cominceranno i preparativi per il Natale e Raffaele, come di consueto, dimostrerà amore e dedizione per la tradizione del presepe napoletano e dei simboli natalizi. L'armonia familiare, però, verrà minacciata da Patrizio che fantasticherà sulle imminenti festività natalizie senza prima confrontarsi con Clara. Il giovane chef, infatti, sarà certo che la Curcio trascorrerà il 25 con lui, ma quando si confronterà con lei si ritroverà davanti ad una cocente delusione che rischierà di minare ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ad Unal, nel corso dell'episodio di oggi,, tornerà in auge la coppia composta dae Clara che si ritroveranno di fronte all'ennesima difficoltà. Leodierne della soap opera di Rai 3 suggeriscono che in casa Giordano cominceranno i preparativi per il Natale e Raffaele, come di consueto, dimostrerà amore e dedizione per la tradizione del presepe napoletano e dei simboli natalizi. L'armonia familiare, però, verrà minacciata dache fantasticherà sulle imminenti festività natalizie senza prima confrontarsi con Clara. Il giovane chef, infatti, sarà certo che la Curcio trascorrerà il 25 con lui, ma quando si confronterà con lei si ritroverà davanti ad una cocenteche rischierà di minare ...

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per voi come sempre su RaiPlay… - VaiColTamarrese : RT @nctcloudd: @ jaehyun non so neanche più che dire, amo vieni in Italia capace un ruolo in un posto al sole lo trovi - UPAS_Rai : Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su #RaiPremium e online… - TMit_news : Si apre con Messi e si chiude senza Messi la parabola ?? del #Barcellona, tornato in #UEL/Coppa UEFA in virtù del te… - BestADV1 : RT @SocialmenteDiv1: Ma se il sole al posto di baciare i belli prendesse a sberle i deficienti, non sarebbe socialmente utile? -