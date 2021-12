Tra i personaggi più ricercati nel 2021 tanti sportivi e un insospettabile (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non Mario Draghi, né Roberto Mancini. È Christian Eriksen il personaggio più googlato in Italia nel 2021. A rivelarlo è il resoconto Un anno di ricerche 2021 diffuso da Google come sempre a fine anno. Il centrocampista danese è stato oggetto di ricerca soprattutto a cavallo di quel drammatico 12 giugno, quando il suo cuore si è fermato nel corso di Danimarca-Finlandia degli Europei. Un trend topic che ha raggiunto picchi altissimi con milioni di persone che si sono affidate a Google per avere notizie e cercare rassicurazioni, tanto da farlo diventare il personaggio più ricercato dell'intero anno solare. UEFA Euro 2020, Danimarca Finlandia, Christian Eriksen I momenti drammatici dopo il malore di Eriksen agli Europei Martin Meissner - PoolBerrettini più di Draghi Al secondo posto della classifica dei ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non Mario Draghi, né Roberto Mancini. È Christian Eriksen ilo più googlato in Italia nel. A rivelarlo è il resoconto Un anno di ricerchediffuso da Google come sempre a fine anno. Il centrocampista danese è stato oggetto di ricerca soprattutto a cavallo di quel drammatico 12 giugno, quando il suo cuore si è fermato nel corso di Danimarca-Finlandia degli Europei. Un trend topic che ha raggiunto picchi altissimi con milioni di persone che si sono affidate a Google per avere notizie e cercare rassicurazioni, tanto da farlo diventare ilo più ricercato dell'intero anno solare. UEFA Euro 2020, Danimarca Finlandia, Christian Eriksen I momenti drammatici dopo il malore di Eriksen agli Europei Martin Meissner - PoolBerrettini più di Draghi Al secondo posto della classifica dei ...

