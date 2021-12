Tetto va in fiamme a Martinengo, bambino di 9 anni si accorge del rogo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il papà: «Sentiva degli scricchiolii e mi ha avvisato, poi ho visto uscire il fumo». Due appartamenti inagibili, famiglie dai parenti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il papà: «Sentiva degli scricchiolii e mi ha avvisato, poi ho visto uscire il fumo». Due appartamenti inagibili, famiglie dai parenti.

Ultime Notizie dalla rete : Tetto fiamme Måneskin infiammano XFactor, il ritorno a casa per la Finalissima Fiamme, colpi di riff e batteria. E poi la voce di Damiamo che rompe il silenzio. Sul palco del ... Quel che è certo è che dal tetto del mondo al ritorno a 'casa', Damiano&co sono la dimostrazione che il ...

Incendio a Milano, fiamme nell'hotel Michelangelo. Alta colonna di fumo nero ...camera al primo piano al cui interno erano in corso dei lavori con il flessibile che avrebbero causato le fiamme. Il fumo si è però incanalato nella tromba dell'ascensore ed è arrivato fino al tetto, ...

I Maneskin tornano sul "luogo del delitto" e infiammano la finale di X-Factor Sul palco del Forum di Assago esplode la festa. I Fab Four italiani, in abiti color crema firmati Gucci e reduci dal successo planetario, tornano dove tutto è cominciato ...

Fiamme nell’albergo Michelangelo, era stato un hotel Covid Incendio all'hotel Michelangelo di Milano, chiuso da tempo. Era stato un hotel Covid. erano in corso lavori di ristrutturazione ...

