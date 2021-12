Testo e traduzione di Fire di Fellow | un’intensa ballata intimista

(Di giovedì 9 dicembre 2021)diha tutte le carte in regola per diventare una hit internazionale. Ci ha visto lungo Mika, quando a X Factor 2021 lo ha scelto per entrare nella sua squadra. Il brano è unaintensa, di quelle che non hanno bisogno di percussioni né virtuosismi per sprigionare emozioni e passione., all’anagrafe Federico Castello, nasce ad Asti nel 2000 e sin da piccolo scopre la sua passione per la musica. A soli 8 anni inizia a cantare e condivide la sua arte preferita con il nonno, che in un certo senso gli fa da personal trainer fino a farlo esibire con un vasto repertorio anni ’60 e ’70. Per quelle occasioni Federico indossa un cappello da cowboy, una divisa militare e si fa accompagnare dalla chitarra del nonno. Durante l’adolescenza frequenta un liceo a Torino, nel quale ...

Advertising

Jhopebestdancer : RT @CallMeKendall__: prima di fare le 2828282 teorie taekook leggete bene la traduzione, se poi continuate mi sa che avete problemi di comp… - CallMeKendall__ : prima di fare le 2828282 teorie taekook leggete bene la traduzione, se poi continuate mi sa che avete problemi di c… - ssanderlei : abcdefu - GAYLE ?Testo? - Traduzione Italiana @ssanderlei #sanderlei - enricomaino : @NAlifeSardinia Articolo interessante,qualcosina ho capito,ma scorrendo l'articolo trovo la parola spoiler,odiosa… - LuciaMorciano1 : ???? Storytellers, nuova rubrica di About Grunge, super canale YouTube di @CristianoLucidi. Il format è semplice e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Testo traduzione

OptiMagazine

A distanza di 55 anni e nel 120° anniversario della nascita, ilviene riproposto in una nuova e pregiata edizione, su carta bambagina di Amalfi, conoriginale in italiano ein ...A distanza di 55 anni e nel 120° anniversario della nascita, ilviene riproposto in una nuova e pregiata edizione, su carta bambagina di Amalfi, conoriginale in italiano ein ...Debuttata nel novembre 2019 a Milano e rimasta forzatamente ferma per quasi due anni, Tradimenti è la messa in scena dell’omonima opera che il Premio Nobel per la Letteratura Harold Pinter presentò pe ...George Orwell è un autore che in questo 2021 troveremo spesso in libreria. Mattioli 1885 presenta Autobiografia per sommi capi.