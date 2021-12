Suicidio assistito, la legge va in aula alla Camera: c'è l'obiezione di coscienza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le Commissioni Giustizia e Affari sociali hanno approvato il disegno di legge sul Suicidio assistito. Ha votato contro il centrodestra, a favore M5s e centrosinistra. Va avanti anche il percorso del referendum: le firme sono valide e superiori alle 500mila per la Corte di Cassazione. A gennaio passa alla Corte Costituzionale Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le Commissioni Giustizia e Affari sociali hanno approvato il disegno disul. Ha votato contro il centrodestra, a favore M5s e centrosinistra. Va avanti anche il percorso del referendum: le firme sono valide e superiori alle 500mila per la Corte di Cassazione. A gennaio passaCorte Costituzionale

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio assistito Fine vita, Comitati valuteranno domande 20.03 Fine vita, Comitati valuteranno domande Saranno dei Comitati per la valutazione clinica, istituiti in tutte le Asl, a esaminare le richieste di suicidio assistito redatte dai medici su richiesta del paziente. Lo prevede un articolo del Ddl sul suicidio assistito approvato dalle commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera. I comitati "...

Papa Francesco ancora una volta contro la corruzione: 'Ripresa e sviluppo con il risanamento della società' Leggi Anche Suicidio assistito, passa l'emendamento che permette l'obiezione di coscienza. Cappato: 'Frettoloso passo indietro rispetto alla Consulta' È rimasto celebre ciò che Francesco disse a ...

Suicidio assistito, Coscioni: testo Pd e M5s è un passo indietro La Corte di Cassazione ha comunicato al Comitato promotore referendum eutanasia legale - Presieduto dal Segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo - la validità delle firme sul referen ...

Suicidio assistito: Commissioni approvano il ddl, il 13 dicembre va in Aula "Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato il ddl sul suicidio assistito, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019.Il testo andrà in aula ...

