Sondaggi elettorali Swg, cresce ancora il Pd, il M5S scende al 15,1% (Di giovedì 9 dicembre 2021) La tendenza appare chiara: secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg si conferma la fase positiva del Pd che rimane il primo partito, crescendo anzi di quattro decimali, e arrivando al 21,5%. Si tratta di una delle sue migliori percentuali dell’ultimo anno. Questo avviene, tuttavia, a spese dei partiti alleati o della stessa area. Infatti si fa notare il calo di ben il 0,6% del Movimento 5 Stelle, che scende al 15,1%. Ci sono ora più di 6 punti tra le forze di Letta e di Conte. Giù anche Azione, ma solo del 0,2%. La formazione di Calenda non scende, così, sotto il 4%. Sempre nel campo largo del centrosinistra Sinistra Italiana e Articolo 1 si compensano, perdendo la prima e guadagnando la seconda lo 0,2%. Ora sono rispettivamente al 2,3% e al 2,2%. +0,2% anche per +Europa, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 9 dicembre 2021) La tendenza appare chiara: secondo gli ultimidi Swg si conferma la fase positiva del Pd che rimane il primo partito,ndo anzi di quattro decimali, e arrivando al 21,5%. Si tratta di una delle sue migliori percentuali dell’ultimo anno. Questo avviene, tuttavia, a spese dei partiti alleati o della stessa area. Infatti si fa notare il calo di ben il 0,6% del Movimento 5 Stelle, cheal 15,1%. Ci sono ora più di 6 punti tra le forze di Letta e di Conte. Giù anche Azione, ma solo del 0,2%. La formazione di Calenda non, così, sotto il 4%. Sempre nel campo largo del centrosinistra Sinistra Italiana e Articolo 1 si compensano, perdendo la prima e guadagnando la seconda lo 0,2%. Ora sono rispettivamente al 2,3% e al 2,2%. +0,2% anche per +Europa, ...

Advertising

Giusepp73435001 : @ArmoniosiAccent @fremo03893514 Abolirei i sondaggi ,dai risultati visti non servono a nulla, na solo ad indirizz… - ilsabino1994 : @Paolo160376 @andrea_doda Che prenda pochi voti non lo diciamo noi. Lo confermano i risultati alle amministrative e… - GDECICCO68 : @lorepregliasco @fededambri La amministrative con 60% di astensione hanno un grandissimo valore politico. Sei propr… - passionescatto : RT @passionescatto: @mariolavia Carissimo lei, come ben sa,il Presidente Conte ha il massimo di gradimento tra tutti i leader politici dopo… - passionescatto : @mariolavia Carissimo lei, come ben sa,il Presidente Conte ha il massimo di gradimento tra tutti i leader politici… -