Smart working settore privato | c’è l’accordo | ecco cosa cambia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È stato raggiunto nella giornata del 7 dicembretra Governo e parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee guida per la contrattazione collettiva sullonelè il secondo in Europa in tema di disciplina del lavoro agile. Il Ministro Orlando ha così commentato l’intesa: “È arrivata la firma di tutti i presenti al tavolo, di tutte le forze sindacali e imprenditoriali. Il Protocollo che indirizzerà la contrattazione collettiva, definisce alcuni punti saldi: il diritto alla disconnessione, quindi al riposo dei lavoratori, il diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti che vengono assicurati con il lavoro ordinario, il diritto alla sicurezza, le modalità attraverso le quali garantire la sicurezza dei dati che vengono utilizzati. ...