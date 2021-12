Scacchi, Mondiale 2021: Magnus Carlsen, un re vicino a nuova gloria. Ian Nepomniachtchi e il filo delle speranze minime (Di giovedì 9 dicembre 2021) I giorni più indicati per la conclusione del match per il Campionato del Mondo sono due. Uno è quello di sabato, e sarebbe tale nel caso in cui Magnus Carlsen pattasse le due restanti partite con Ian Nepomniachtchi. L’altro è quello di domani, e il termine del confronto si avrebbe qualora il norvegese battesse per la quarta volta il russo dall’inizio della contesa, avvenuto il 26 novembre scorso. Dovesse accadere, un divario di quattro vittorie sarebbe il più ampio, a livello FIDE, dal 1993, quando Anatoly Karpov sconfisse l’olandese Jan Timman al meglio delle 24 partite, in un match che riprese tradizioni risalenti ad Alekhine: girò per quattro luoghi diversi, tre olandesi (Zwolle, Arnhem e Amsterdam), uno indonesiano (Giacarta). Karpov vinse con 6 successi, 2 partite perse e 13 patte. Ma il 1993 è anche l’anno in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) I giorni più indicati per la conclusione del match per il Campionato del Mondo sono due. Uno è quello di sabato, e sarebbe tale nel caso in cuipattasse le due restanti partite con Ian. L’altro è quello di domani, e il termine del confronto si avrebbe qualora il norvegese battesse per la quarta volta il russo dall’inizio della contesa, avvenuto il 26 novembre scorso. Dovesse accadere, un divario di quattro vittorie sarebbe il più ampio, a livello FIDE, dal 1993, quando Anatoly Karpov sconfisse l’olandese Jan Timman al meglio24 partite, in un match che riprese tradizioni risalenti ad Alekhine: girò per quattro luoghi diversi, tre olandesi (Zwolle, Arnhem e Amsterdam), uno indonesiano (Giacarta). Karpov vinse con 6 successi, 2 partite perse e 13 patte. Ma il 1993 è anche l’anno in cui ...

Advertising

OA_Sport : Scacchi: prospettive totalmente diverse per Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi in vista dell'undicesima partita. I… - PScacchista : È finita patta la decima partita del match mondiale tra Carlsen e Nepo e a Magnus manca un punto per ipotecare la d… - Juri_Nep : RT @Sport24h_it: Mondiale scacchi, la 10^ partita è patta, Magnus vede la meta La più breve partita di questo mondiali di scacchi, almeno f… - adamoprogresso : Scacchi, Mondiale 2021, Magnus Carlsen: 'Inatteso guadagnare un pezzo così'. Nepomniachtchi: 'Sensazione peggiore d… - FrancoDallatom1 : Piove forte. Fatto un giro con i cani, tornato fradicio nonostante l'impermeabile. Finito di leggere 'la seconda gu… -