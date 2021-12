Sbagliato rimandare o aspettare per la terza dose, dicono gli scienziati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sbagliato rimandare più avanti la terza dose. Assurdo aspettare per fare il rischiamo. Lo dice Guido Rasi, il microbiologo ora consigliere del generale Figliuolo presso la struttura commissariale, al Corriere. E lo ripete pure alla Stampa Fabio Ciciliano, medico della Protezione Civile e della Polizia di Stato, da quasi due anni componente del Comitato tecnico-scientifico. «Non c’è più spazio per le incertezze. La terza dose fa compiere un salto di qualità alla nostra immunità. È dunque importantissimo non rimandare», dice Rasi. In Israele «dopo aver completato il giro delle seconde dosi, è stata osservata nella popolazione un’impennata di nuove infezioni attribuibili al calo dell’immunità a partire dai 6 mesi successivi alla somministrazione del ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 dicembre 2021)più avanti la. Assurdoper fare il rischiamo. Lo dice Guido Rasi, il microbiologo ora consigliere del generale Figliuolo presso la struttura commissariale, al Corriere. E lo ripete pure alla Stampa Fabio Ciciliano, medico della Protezione Civile e della Polizia di Stato, da quasi due anni componente del Comitato tecnico-scientifico. «Non c’è più spazio per le incertezze. Lafa compiere un salto di qualità alla nostra immunità. È dunque importantissimo non», dice Rasi. In Israele «dopo aver completato il giro delle seconde dosi, è stata osservata nella popolazione un’impennata di nuove infezioni attribuibili al calo dell’immunità a partire dai 6 mesi successivi alla somministrazione del ...

Chip, i gruppi dell'auto hanno sbagliato quasi tutto Lo studio di Bain & Co: errori sugli ordini. Ritorno alla normalità solo nel terzo trimestre 2022 Sono mesi che si parla, per il settore dell'auto, di tempesta perfetta tra carenza di chip, rincaro de ...

