"Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno senza mai rischiare. Ci Sono mancati gli ultimi 20 metri", esordisce così Maurizio Sarri, dopo il pari che ha condannato la sua Lazio agli spareggi

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Sono Lazio - Galatasaray 0 - 0: biancocelesti secondi, ora Sarri si gioca gli ottavi ai play - off Il compito è quello di non dare ritmo a Sarri. Missione compiuta. I lati sono ben muniti, la Lazio si muove meglio sulla catena di sinistra, dove Zaccagni sembra ispirato, pur pagando la sua ...

Sarri: 'Sono mancati gli ultimi 20 metri, ma il Gala non voleva giocare...' "Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno senza mai rischiare. Ci sono mancati gli ultimi 20 metri", esordisce così Maurizio Sarri, dopo il pari che ha condannato la sua Lazio agli spareggi di Europa League. "Bisogna crescere" ? Il Galatasaray ha fatto la sua ...

Lazio - Galatasaray, Sarri: "Rinnovo? Qui sono a mio agio. Voglio incrociare il Barcellona" Non basta un dominio territoriale per la Lazio nello spareggio primo posto contro il Galatasaray. Deluso ma non troppo, Maurizio Sarri ha commentato così ai microfoni di Sky Sport ...

Europa League, Sarri: "Ci è mancato l’ultimo passaggio. Terreno ingiocabile" EUROPA LEAGUE - Le parole dell'allenatore biancoceleste dopo lo 0-0 casalingo contro il Galatasaray: "Per crescere bisogna vincere questo tipo di partite".

