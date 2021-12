Roland Garros | ufficiale | Amelie Mauresmo nuova direttice

(Di giovedì 9 dicembre 2021)sarà la direttrice del torneo del. “Sono orgogliosa di entrare nella squadra. Ho accettato il ruolo di direttore del torneo, lo farò con la stessa ricerca del massimo, la libertà e l’entusiasmo che mi hanno sempre guidato”, le prime parole della prima donna a guidare l’Open di Francia. L’accordo è stato ufficializzato dalla Federazione francese, dopo le dimissioni di Guy Forget. La ex giocatrice ha firmato un contratto di tre anni. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #RolandGarros, #Mauresmo nuova direttrice - sportal_it : Amelie Mauresmo, nuova vita come direttrice del Roland Garros - inarteziogio : RT @Gazzetta_it: Tennis, Ufficiale: la Mauresmo direttrice del #RolandGarros - Gazzetta_it : Tennis, Ufficiale: la Mauresmo direttrice del #RolandGarros - livetennisit : Amélie Mauresmo potrebbe essere la prossima direttrice del Roland Garros -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros

Ora è ufficiale: sarà Amelie Mauresmo la direttrice del torneo del. 'Sono orgogliosa di entrare nella squadra. Ho accettato il ruolo di direttore del torneo, lo farò con la stessa ricerca del massimo, la libertà e l'entusiasmo che mi hanno sempre ...Djokovic ha messo in bacheca cinque trofei quest'anno: Australian Open,, Wimbledon, oltre agli ATP di Belgrado e Parigi - Bercy. Tennis Australia ha confermato la presenza di Novak nel ...Nuova vita per Amelie Mauresmo, che è stata nominata direttrice del torneo del Roland Garros. "Sono orgogliosa di entrare nella squadra. Ho accettato il ruolo di direttore del torneo, lo farò con la ...(ANSA) – PARIGI, 09 DIC – Amélie Mauresmo, ex numero uno del mondo, è stata nominata direttore del Roland-Garros, incarico nel quale va a sostituire Guy Forget. “Siamo molto felici di annunciare che A ...