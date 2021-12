Rodgers in conferenza: “Concessi due gol facili al Napoli. Avevamo un obiettivo in questo girone” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 sofferta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto fare meglio nel girone e la causa principale è che non siamo stati bravi in difesa. Sfortunati a perdere dopo aver rimontato? Abbiamo concesso due gol facili, però eravamo riusciti a raddrizzarla. Negli spogliatoi ci siamo detti di continuare così: c’è fiducia, ma manca ancora qualcosina. FOTO: Getty – Napoli Leicester Rigore sbagliato dal Legia? In campo non lo sapevo, ma non fa differenza. Avremmo dovuto fare meglio nelle altre partite del girone, anche se abbiamo schierato molti giovani, che hanno fatto esperienza. Reazione dei ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Brendan, allenatore del Leicester, ha parlato instampa dopo la sconfitta per 3-2 sofferta al Diego Armando Maradona contro il. Di seguito le sue dichiarazioni: Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto fare meglio nele la causa principale è che non siamo stati bravi in difesa. Sfortunati a perdere dopo aver rimontato? Abbiamo concesso due gol, però eravamo riusciti a raddrizzarla. Negli spogliatoi ci siamo detti di continuare così: c’è fiducia, ma manca ancora qualcosina. FOTO: Getty –Leicester Rigore sbagliato dal Legia? In campo non lo sapevo, ma non fa differenza. Avremmo dovuto fare meglio nelle altre partite del, anche se abbiamo schierato molti giovani, che hanno fatto esperienza. Reazione dei ...

Advertising

napolista : #Rodgers: «Avremmo dovuto fare meglio nel girone, non siamo stati bravi in difesa» In conferenza: «Manca determina… - ParliamoDiNews : Napoli-Leicester: Rodgers in conferenza #napoli-leicester #rodgers #conferenza - ParliamoDiNews : Napoli-Leicester: Rodgers in conferenza #napoli-leicester #rodgers #conferenza - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #NapoliLeicester, le parole di #Rodgers alla vigilia del match #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #Covid, #Leicester in emergenza: a #Napoli senza sette giocatori: Il tecnico degli inglesi Rodgers in conferenza st… -

Ultime Notizie dalla rete : Rodgers conferenza Diretta Napoli - Leicester ore 18.45: formazioni ufficiali e come vederla in tv e in streaming ...quelle partite che fanno la radiografia all'anima che hai " ha dichiarato il tecnico in conferenza ... Rodgers ARBITRO : Mateu Lahoz GUARDALINEE : Devis e Del Palomar IV UOMO : J. L. Munuera VAR : J. M. ...

Napoli chiamato all'impresa per il passaggio diretto agli ottavi di EL Il tecnico Brandon Rodgers ha dichiarato nella conferenza stampa pre - match '' Sono sette i calciatori positivi , sono cose accadute nelle ultime 48 ore' . I sette atleti trovati positivi sono ...

Leicester, debacle Rodgers: «Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa». Brendan Rodgers si mangia le mani dopo il ko del Maradona che vale ...

Leicester, debacle Rodgers: «Che delusione uscire così» «Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa». Brendan Rodgers si mangia le mani dopo il ...

...quelle partite che fanno la radiografia all'anima che hai " ha dichiarato il tecnico in...ARBITRO : Mateu Lahoz GUARDALINEE : Devis e Del Palomar IV UOMO : J. L. Munuera VAR : J. M. ...Il tecnico Brandonha dichiarato nellastampa pre - match '' Sono sette i calciatori positivi , sono cose accadute nelle ultime 48 ore' . I sette atleti trovati positivi sono ...«Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa». Brendan Rodgers si mangia le mani dopo il ko del Maradona che vale ...«Siamo delusi, avremmo dovuto fare meglio nel girone perchè non siamo stati bravi in difesa». Brendan Rodgers si mangia le mani dopo il ...