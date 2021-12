Primo tempo da dimenticare, il Villarreal vince 3-2: l’Atalanta “retrocede” in Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Notte fonda per l’Atalanta che si deve arrendere a un Villarreal più cinico e determinato. Nel 3-2 finale fatale la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue che sanciscono l’eliminazione della Dea dalla Champions League condannandola ai sedicesimi di Europa League. Non bastano i centri nerazzurri di Malinovskyi e Zapata per ribaltare una situazione di punteggio compromessa nella prima frazione di gioco. Avvio di gara da dimenticare per gli orobici, Demiral non interviene con decisione a centrocampo regalando la palla a Parejo che di prima intenzione premia il taglio in profondità di Danjuma e a tu per tu con Musso lo infila sotto le gambe. I padroni di casa vanno a corrente alternata, non sono precisi e cattivi negli ultimi venti metri e soffrono le percussioni offensive ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Notte fonda perche si deve arrendere a unpiù cinico e determinato. Nel 3-2 finale fatale la doppietta di Danjuma e il gol di Capoue che sanciscono l’eliminazione della Dea dalla Championscondannandola ai sedicesimi di. Non bastano i centri nerazzurri di Malinovskyi e Zapata per ribaltare una situazione di punteggio compromessa nella prima frazione di gioco. Avvio di gara daper gli orobici, Demiral non interviene con decisione a centrocampo regalando la palla a Parejo che di prima intenzione premia il taglio in profondità di Danjuma e a tu per tu con Musso lo infila sotto le gambe. I padroni di casa vanno a corrente alternata, non sono precisi e cattivi negli ultimi venti metri e soffrono le percussioni offensive ...

Advertising

OfficialASRoma : Fine primo tempo! @tammyabraham e @Mayoral_Borja: 2-0 per noi ?? #CSKARoma #UECL - JuventusFCYouth : Bravissimi! Il primo tempo va in archivio con una Juve scintillante, che vince 2-0! #JuveMFF #JuveUYL #Under19 - sscnapoli : ? 45’+4’ | Fine primo tempo ? #NapoliLeicester 2-2 #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - kiingg____ : @Le__Le_N @_softPizza_ beh ad oggi abbiamo nelle rotazioni gente tipo Politano e Demme rientrati dopo 7/10gg di fer… - LelaDipi : Non so se mi è piaciuto di più il risultato di Gaspereeny oppure quello spezzone della docuserie sui non colorati p… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo tempo Napoli - Leicester, le pagelle di CM: Elmas porta gli azzurri ai sedicesimi, Vardy annullato, Petagna e Zielinski on fire Nel primo tempo affanna per cercare di stare dietro agli avversari e non fa filtro davanti la difesa, sbaglia anche in occasione del 2 - 2 non andando a chiudere su Dewsbury - Hall. Cresce nella ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, la Dea è eliminata: giocherà in Europa League Atalanta - Villarreal 2 - 3, rivivi la diretta Champions League, calendario - Classifiche Primo tempo Gasperini schiera la difesa a tre e davanti si affida a Pessina, Ilicic e Zapata. Dall'altra ...

Spalletti a Sky: "Che reazione nel secondo tempo! Quando prendi due gol così sembra vada tutto storto" Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata col risultato di 3-2 ai danni del Leicester in Europa League: “ Quando prendi due gol come li abbi ...

Stato di emergenza, quanto durerà ancora? «Possibile una proroga, ma breve» Per quanto tempo ancora l'Italia resterà in “stato d'emergenza”? Colui che ha la responsabilità di rispondere a questa domanda, cioè Mario Draghi, rinvia ...

Nelaffanna per cercare di stare dietro agli avversari e non fa filtro davanti la difesa, sbaglia anche in occasione del 2 - 2 non andando a chiudere su Dewsbury - Hall. Cresce nella ...Atalanta - Villarreal 2 - 3, rivivi la diretta Champions League, calendario - ClassificheGasperini schiera la difesa a tre e davanti si affida a Pessina, Ilicic e Zapata. Dall'altra ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata col risultato di 3-2 ai danni del Leicester in Europa League: “ Quando prendi due gol come li abbi ...Per quanto tempo ancora l'Italia resterà in “stato d'emergenza”? Colui che ha la responsabilità di rispondere a questa domanda, cioè Mario Draghi, rinvia ...