Plusvalenze | cedole | posti Cda | le 4mila azioni di Lapucci Generali | Fondazione Crt all' assalto del Ceo Donnet

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Una plusvalenza potenziale sul pacchetto diin portafoglio di circa una quarantina di milioni di euro, guadagno anche dovuto alla battaglia in corso sulla governance della compagnia assicurativa a cui laCrt ha preso parte schierandosi con Francesco Caltagirone e con Leonardo Del Vecchio. Poi, dividendi futuri sicuri che già Philippeha elargito in questi anni, ma che il Patto dovrà promettere copiosi per assicurarsi al prossimo aprile il voto del 58,1% del capitale in mano agli investitori istituzionali e al retail, ago della bilancia