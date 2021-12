Parla la figlia di Pelè: «Il ricovero era programmato, tra pochi giorni a casa» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pelè è in ospedale per “una procedura programmata da mesi” e tornerà a casa per il Natale. Lo scrive su Instagram Kely Nascimento, una delle figlie di O Rei, che posta anche una foto del padre sorridente insieme alla sorella Flavia Kurtz in ospedale. “I miei canali social stanno esplodendo di nuovo e apprezzo tutto l’affetto che abbiamo ricevuto da tutti voi”, scrive Kely. “Questa foto -aggiunge- è stata scattata dieci minuti fa all’ospedale Albert Einstein, dove mio padre ha completato una procedura programmata da mesi. Mia sorella Flavia Kurz gli sta facendo una carezza per me. Tra due o tre giorni torna a casa per godersi il Natale. Questa non è stata una sorpresa”, aggiunge riferendosi al ricovero di Pelè. “Era già programmato e fa parte del trattamento”, sottolinea ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021)è in ospedale per “una procedura programmata da mesi” e tornerà aper il Natale. Lo scrive su Instagram Kely Nascimento, una delle figlie di O Rei, che posta anche una foto del padre sorridente insieme alla sorella Flavia Kurtz in ospedale. “I miei canali social stanno esplodendo di nuovo e apprezzo tutto l’affetto che abbiamo ricevuto da tutti voi”, scrive Kely. “Questa foto -aggiunge- è stata scattata dieci minuti fa all’ospedale Albert Einstein, dove mio padre ha completato una procedura programmata da mesi. Mia sorella Flavia Kurz gli sta facendo una carezza per me. Tra due o tretorna aper godersi il Natale. Questa non è stata una sorpresa”, aggiunge riferendosi aldi. “Era giàe fa parte del trattamento”, sottolinea ...

Advertising

zazoomblog : Parla la figlia di Pelè: «Il ricovero era programmato tra pochi giorni a casa» - #Parla #figlia #Pelè: #ricovero - darkdreamer90 : @stella35004872 Purtroppo qui si parla Dell Italia, posto dove vive sua figlia.. Mi spiace ma io non perdonerò mai… - GiadaGuzzo : RT @alxssj_a: mio padre continua a dirmi che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera e che vivo su un mondo tutto mio ahahajajjajajaja… - Ilariasart : @federicacaladea Oddio, mio marito uguale. Con la figlia dodicenne e amiche inizia a fare il simpaticone e fa addir… - anna79550085 : RT @alxssj_a: mio padre continua a dirmi che non faccio un cazzo dalla mattina alla sera e che vivo su un mondo tutto mio ahahajajjajajaja… -