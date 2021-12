Papà Salvatore Attanasio a la Repubblica: “Luca ucciso in Congo, dimenticato a Milano” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Mio figlio ucciso e dimenticato”. È il titolo che Salvatore Attanasio ha voluto imprimere alla lettera pubblicata in prima pagina, l’8 dicembre, dall’edizione di Milano de la Repubblica. Ad aggiungere amarezza al dolore di Papà Salvatore è un’evenienza davvero insopportabile: la dimenticanza delle Istituzioni del sacrificio di Luca, Ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, a febbraio 2021 assassinato nei pressi di Goma con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista locale Mustapha Milambo, tutti nell’esercizio delle proprie funzioni. Dimenticanza purtroppo ufficializzata nella cerimonia di attribuzione dell’Ambrogino d’Oro – il massimo riconoscimento meneghino – “alle personalità ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Mio figlio”. È il titolo cheha voluto imprimere alla lettera pubblicata in prima pagina, l’8 dicembre, dall’edizione dide la. Ad aggiungere amarezza al dolore diè un’evenienza davvero insopportabile: la dimenticanza delle Istituzioni del sacrificio di, Ambasciatore italiano inDemocratica del, a febbraio 2021 assassinato nei pressi di Goma con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista locale Mustapha Milambo, tutti nell’esercizio delle proprie funzioni. Dimenticanza purtroppo ufficializzata nella cerimonia di attribuzione dell’Ambrogino d’Oro – il massimo riconoscimento meneghino – “alle personalità ...

