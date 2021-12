Oroscopo di Branko 10 dicembre | attenzione su amore e salute questo venerdì

Leggi su cityroma

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ariete – Oggi bisogna dedicarsi alle attività di gruppo, però occhio con la vostra energia perché rischiata di coinvolgere e stremare chi vi circonda. Controllate i vostri nervi! Toro – Terreno d’intesa inaspettato, ma occhio perché forse siete stati troppo veloci nel giudicare. Siete stanchi, meglio prenderne atto e riposare! Gemelli – Oggi sarà una giornata positiva, ma non dovete dare ascolto a nessuno. L’equilibrio c’è, ma prendetevi il tempo necessario per reagire! Cancro – Bell’atmosfera oggi: siete più liberi e impulsivi. Bella energia, ma occhio a non confonderà la velocità con la fretta, perché quella non vi porta da nessuna parte!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’disul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI Leone – Oggi avete molta più fiducia in voi stessi e avete ...