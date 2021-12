Olimpia Milano, Messina: “Mio obiettivo è meritarmi la conferma qui” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ettore Messina ha commentato le voci che lo vedrebbero come nuovo ct dell’Italia al termine dell’Europeo del 2022. Queste le parole del tecnico dell’Olimpia Milano rilasciate all’ANSA: “Sono infastidito che dopo 30 anni di carriera ci sia qualcuno capace di ipotizzare che io possa programmare di portar via con un anno d’anticipo il posto ad un collega come Sacchetti che ha fatto un grande risultato portando l’Italia alle Olimpiadi e che farà bene anche in futuro. Il mio obiettivo è meritarmi la conferma a Milano”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ettoreha commentato le voci che lo vedrebbero come nuovo ct dell’Italia al termine dell’Europeo del 2022. Queste le parole del tecnico dell’rilasciate all’ANSA: “Sono infastidito che dopo 30 anni di carriera ci sia qualcuno capace di ipotizzare che io possa programmare di portar via con un anno d’anticipo il posto ad un collega come Sacchetti che ha fatto un grande risultato portando l’Italia alledi e che farà bene anche in futuro. Il miola”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano C Gold: la Miwa Energia Benevento fa visita al Cercola Basket Il primo, d nazionalità serbo - irlandese, è arrivato la prima volta in Italia nel 1999 per giocare nelle giovanili dell'Olimpia Milano. Oggi ha 40 anni e nel suo curriculum ci sono campionati in ...

Le storie tese tra Germani e Olimpia Milano Parole che hanno generato rigidità. Così, almeno a oggi, i rapporti tra Olimpia Milano (prossima avversaria della Germani , domenica, al Forum, alle 17.30) e la Pallacanestro Brescia sono freddi. Per capire il quadro bisogna fare un passo indietro al settembre 2020 . Il ...

Le storie tese tra Germani e Olimpia Milano Giornale di Brescia EuroLeague - Milano a Montecarlo, Messina: "Partita importante e delicata" Per la prima volta l’Olimpia va a giocare a Montecarlo per affrontare in un duello inedito l’AS Monaco, debuttante in EuroLeague con accesso conquistato vincendo la scorsa ...

Pronostici Basket Eurolega 14a giornata: Olimpia Milano cerca una vittoria scaccia crisi Eurolega giornata 14, del 9 e 10 dicembre 2021. L'Olimpia Milano torna in Germania e dopo 4 sconfitte cerca la vittoria scaccia crisi.

