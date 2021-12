“Non andrà più in onda” : disastro RaiDue, doccia gelata dopo 4 anni di successi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Brutte notizie per la rete televisiva di RaiDue che rischia adesso di perdere uno dei suoi cavalli di battaglia: situazione estrema. Caos in casa Rai (screenshot)Sono giorni molto difficili per la Rai e per alcuni dei suoi prodotti che nel corso degli anni hanno conquistato il pubblico. In particolare RaiDue sta affrontando alcune situazioni particolarmente spinose: i bassi ascolti di Detto Fatto, la furia di Giancarlo Magalli ed adesso il rischio di perdere anche Il Collegio. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Terremoto Milly Carlucci, il risveglio è amarissimo: disastro senza precedenti dopo quattro anni di messa in onda, il noto docu-reality della rete televisiva di Viale Mazzini rischia di cambiare canale di messa in onda. Il format sembra ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) Brutte notizie per la rete televisiva diche rischia adesso di perdere uno dei suoi cavalli di battaglia: situazione estrema. Caos in casa Rai (screenshot)Sono giorni molto difficili per la Rai e per alcuni dei suoi prodotti che nel corso deglihanno conquistato il pubblico. In particolaresta affrontando alcune situazioni particolarmente spinose: i bassi ascolti di Detto Fatto, la furia di Giancarlo Magalli ed adesso il rischio di perdere anche Il Collegio. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Terremoto Milly Carlucci, il risveglio è amarissimo:senza precedentiquattrodi messa in, il noto docu-reality della rete televisiva di Viale Mazzini rischia di cambiare canale di messa in. Il format sembra ...

Advertising

ferrazza : Poi, quando si saranno calmate le acque, andrà però fatta una riflessione sulle donne nelle trasmissioni sportive t… - 994Jolie : Ancora ferma quo l’emozione non andrà mai via .... la loro canzone ???????? #prelemi - anghxazza : tante candeline per oggi ??la verifica di matematica andrà bene?? ??italiano non mi chiama?? - sonorebbb : non mi interroga in tedesco e la verifica di educazione civica andrà bene whoooo?? - Antonio55008200 : RT @adessobastadai: @matteosalvinimi @mariogiordano5 Salvini, si Giordano è grande. È grande perché da voce ai milioni di italiani che tu,… -