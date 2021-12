“Noir in Festival” 2021, tra le anteprime anche “Diabolik” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Noir in Festival si prepara ad incantare nuovamente Milano con le sue anteprime. Dal 10 al 15 dicembre, infatti, avrà luogo la XXXI edizione della kermesse, che porterà nel capoluogo lombardo un ricco parterre di ospiti dal mondo del cinema e della letteratura di genere. Tra le pellicole in scaletta, anche l’attesissimo “Diabolik“, un cine-comic all’italiana dei Manetti Bros. che vede tra i protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. I Manetti Bros. si preparano ad incantare il pubblico del “Noir in Festival” Dopo aver rilasciato alcune immagini esclusive nel corso della passata edizione, i Manetti Bros. sono finalmente pronti per mostrare al pubblico il loro film sul genio del crimine. Adattato dall’omonimo fumetto di Angela e Luciana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilinsi prepara ad incantare nuovamente Milano con le sue. Dal 10 al 15 dicembre, infatti, avrà luogo la XXXI edizione della kermesse, che porterà nel capoluogo lombardo un ricco parterre di ospiti dal mondo del cinema e della letteratura di genere. Tra le pellicole in scaletta,l’attesissimo ““, un cine-comic all’italiana dei Manetti Bros. che vede tra i protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. I Manetti Bros. si preparano ad incantare il pubblico del “in” Dopo aver rilasciato alcune immagini esclusive nel corso della passata edizione, i Manetti Bros. sono finalmente pronti per mostrare al pubblico il loro film sul genio del crimine. Adattato dall’omonimo fumetto di Angela e Luciana ...

Advertising

eventiatmilano : Dal 10 al 15 dicembre Milano si tinge di giallo grazie alla 31a edizione del @NoirInFestival: 11 film in anteprima… - BnB_Ferroviere : Noir in Festival, Canto di Natale ed altri eventi nella #newsletter di oggi ? Scopri di più ? - eventiatmilano : Noir in Festival, Canto di Natale ed altri eventi nella #newsletter di oggi ? Scopri di più ? - BiancoCritico : RT @CrackRivista: Il Numero Speciale di CRACK per Dora Nera - Festival Noir Torino (realizzato insieme a Babelica) si conclude con un racco… - SMSNEWSOFFICIAL : NOIR IN FESTIVAL: il 10 dicembre al via la 31ma edizione -