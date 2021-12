Nel 2020 popolazione in calo, pesa effetto pandemia (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente dell’Istat, la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questo calo è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica: il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno. La distribuzione territoriale della popolazione è pressochè immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell’Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5 regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente dell’Istat, lain Italia conta 59.236.213 residenti, indello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questoè attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica: il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno. La distribuzione territoriale dellaè pressochè immutata rispetto al censimento del 2019: il 46,3% risiede nell’Italia Settentrionale, il 19,8% in quella Centrale, il restante 33,8% nel Sud e nelle Isole. Più del 50% dei residenti è concentrato in 5 regioni, una per ogni ripartizione geografica (Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Candela Boats: raccolti 24 mln, anche da patron di TED Talks Vaielettrico nel 2020 è stato invitato a un intervento ai TED talks sulle barche elettriche e la navigazione a emissioni zero. Qui il video. ? -

Hong Kong, Jimmy Lai e 2 attivisti condannati per veglia illegale Il magnate della stampa di Hong Kong Jimmy Lai e altri due attivisti pro - democrazia sono stati condannati per avere partecipato nel 2020 a una manifestazione vietata per commemorare la repressione di Piazza Tiananmen. Jimmy Lai, 74 anni, proprietario dell'ormai chiuso Apple Daily, è stato condannato per riunione illegale ...

Tennis: contrordine ITF, niente tornei in Cina nel 2022. E Nicolas Mahut invita Peng Shuai ad Angers Solo quarantott’ore fa l’ITF stessa aveva annunciato che non avrebbe effettuato tale sospensione dei tornei, che non si tengono nel Paese già dal 2020 in virtù delle problematiche sorte in materia di ...

Italia fiaccata dal Covid: più morti e pochi nati. Peggio solo nel 2018, anno dell'epidemia di Spagnola Un’ Italia fiaccata dal Covid sul piano demografico. E’ il quadro che emerge dal “Censimento della popolazione e dinamica ...

