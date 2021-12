LIVE Trento-Foolad Sirjan 3-0 volley, Mondiale per club in DIRETTA: l’Itas batte gli iraniani ed è già in semifinale! (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.47: Per questa notte è tutto. Grazie per averci seguito e buonanotte 1.46: L’ultima partita del girone B è in programma domani alle 0.30 tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro, in palio il primo posto nel girone , con ogni probabilità, la possibilità di evitare Civitanova in semifinale 1.45: Un solo giocatore in doppia cifra per il Foolad, Esfandiar con 10 punti. In casa Itas il top scorer è Lavia con 16 punti, a seguire Michieletto con 15 e Kaziyski con 10 1.44: Una buona partita per l’Itas, trascinato dai suoi attaccanti di palla alta, Michieletto, Lavia e Kaziyski. Qualche errore di troppo al servizio per la formazione italiana 1.43: In poco più di un’ora la squadra di Lorenzetti supera 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) il Foolad Sirjan e conquista ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.47: Per questa notte è tutto. Grazie per averci seguito e buonanotte 1.46: L’ultima partita del girone B è in programma domani alle 0.30 tra Itas Trentino e Sada Cruzeiro, in palio il primo posto nel girone , con ogni probabilità, la possibilità di evitare Civitanova in semifinale 1.45: Un solo giocatore in doppia cifra per il, Esfandiar con 10 punti. In casa Itas il top scorer è Lavia con 16 punti, a seguire Michieletto con 15 e Kaziyski con 10 1.44: Una buona partita per, trascinato dai suoi attaccanti di palla alta, Michieletto, Lavia e Kaziyski. Qualche errore di troppo al servizio per la formazione italiana 1.43: In poco più di un’ora la squadra di Lorenzetti supera 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) ile conquista ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Trento-Foolad Sirjan 2-0 volley Mondiale per club in DIRETTA: Michieletto trascina l’Itas alla rimonta nel sec… - zazoomblog : LIVE Trento-Foolad Sirjan 1-0 volley Mondiale per club in DIRETTA: iraniani in fuga nel secondo set 8-12 - #Trento… - infoitsport : LIVE Trento-Foolad Sirjan volley, Mondiale per club in DIRETTA: ostacolo iraniano per i dolomitici - PianetaBasketIT : EuroCup - Il Loko Kuban corona l'inseguimento sull'@AquilaBasketTN - zazoomblog : LIVE – Kuban Krasnodar-Trento 29-37 Eurocup 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Kuban #Krasnodar-Trento #29-3… -