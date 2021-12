Il Napoli: Lozano, nessuna commozione cerebrale, trauma cranico-facciale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Condizioni di Lozano dopo il tremendo scontro di stasera contro il Leicester, comunicato del Calcio Napoli: Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo. Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1Bc3TyAOBX — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 9, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Condizioni didopo il tremendo scontro di stasera contro il Leicester, comunicato del Calcio: Gli esami strumentali effettuati a Hirving, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato uncranio-non commotivo. Gli esami strumentali effettuati a Hirving, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato uncranio-non commotivo. #ForzaSempre pic.twitter.com/1Bc3TyAOBX — Official SSC(@ssc) December 9, 2021 L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lozano Napoli, UFFICIALE: arriva l'esito degli esami di Lozano, le condizioni del messicano Commenta per primo Grande paura questa sera allo Stadio Maradona, quando a pochi minuti dalla fine del primo tempo di Napoli - Leicester Hirving Lozano si è scontrato fortuitamente ma duramente con Ndidi dovendo abbandonare il campo per un colpo al volto. Il giocatore è stato portato in ospedale, ecco il comunicato ...

