Il maglione bianco di Chiara Ferragni è la calda coccola per le feste (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiara Ferragni in fatto di stile e tendenze detta sempre legge, e per questo inverno 2021 tra i tanti outfit che le abbiamo visto sfoggiare, ha indossato anche un maglione in cashmere bianco e avvolgente. Un capo caldo, comodo e stiloso che l'imprenditrice digitale ha abbinato in modo casual a un paio di pantaloni larghi tono su tono. Vi raccomandiamo... Il maglione di Victoria Beckham è un must have dell'inverno 2021 Il pullover è un modello a dolcevita, in cashmere ultra soft, color fiocco e con spacchi laterali, della celebre azienda Falconeri, che di filati pregiati se ne intende. L'influencer, inoltre, ha recentemente visitato anche lo stabilimento del brand ad Avio, in provincia di Trento, e più volte sul suo profilo Instagram ...

Ultime Notizie dalla rete : maglione bianco I maglioni norvegesi di Natale, l'alternativa ai Christmas jumpers ... basterà scegliere colori e abbinamenti come il rosso acceso, il bianco, e il verde abete. Anche ... In questo modo potremo sfoggiare più volte il nostro bellissimo maglione natalizio.

Come vestirsi per la cena aziendale natalizia Puoi smorzare il tutto scegliendo un colore che non sia per forza bianco: vanno bene anche tonalità ... basta abbinarla ad un maglione, oppure ad un body a manica lunga, e, con un paio di ankle boots o ...

