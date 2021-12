I giornalisti in studio da Giletti non sono d’accordo con lui per l’intervista al dentista del braccio di silicone (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’annunciata esclusiva televisiva di Massimo Giletti, con Guido Russo, l’uomo con braccio di silicone intervistato in studio, aveva attirato critiche sin dai primissimi momenti del suo annuncio. Meno prevedibile, invece, che gli stessi ospiti di Massimo Giletti – nel corso della stessa trasmissione – potessero in qualche modo criticare in diretta la scelta di intervistare questo dentista che aveva studiato l’escamotage del braccio di silicone per evitare la vaccinazione e ottenere lo stesso il green pass. Gaia Tortora e Roberto D’Agostino, giornalisti presenti nello studio di La7, non hanno risparmiato frecciatine nei confronti di questa particolare scelta giornalistica. LEGGI ANCHE > A Non è ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’annunciata esclusiva televisiva di Massimo, con Guido Russo, l’uomo condiintervistato in, aveva attirato critiche sin dai primissimi momenti del suo annuncio. Meno prevedibile, invece, che gli stessi ospiti di Massimo– nel corso della stessa trasmissione – potessero in qualche modo criticare in diretta la scelta di intervistare questoche aveva studiato l’escamotage deldiper evitare la vaccinazione e ottenere lo stesso il green pass. Gaia Tortora e Roberto D’Agostino,presenti nellodi La7, non hanno risparmiato frecciatine nei confronti di questa particolare sceltaca. LEGGI ANCHE > A Non è ...

Advertising

studio_ag : RT @dDinoPirri: Giletti intervista quello che è andato a vaccinarsi con il braccio di silicone. E fior di giornalisti che dibattono su ques… - andreabacchion : Il bello o il brutto, è che tutti quelli in studio sono ben istruiti, perfino laureati, giornalisti compresi intendo... #NonelArena - DianaLanciotti : Cosa dire di quei giornalisti lustrascarpe del potere che, in collegamento con lo studio da una piazza deserta, ten… - ErmesMox : @Andreariva16 @emmevilla Lo so. Cazzo i nostri giornalisti non sanno coniugare un congiuntivo, figuriamoci cosa pos… - JackieMilesiF : Presunzione d’innocenza, Cantone: 'Norme così rigorose potranno limitare il diritto dei giornalisti ad accedere all… -