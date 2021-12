Highlights e gol Cska Sofia-Roma 2-3 | Conference League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Glie i gol di2-3, match della sesta e ultima giornata del girone C della UEFA. Match dominato dai giallorossi, che mettono in discesa la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Abraham e Borja Mayoral. Nella ripresa ancora a segno Abraham, mentre i padroni di casa accorciano le distanze nel finale trovando due reti. La squadra di Mourinho chiude in bellezza la fase a gironi della competizione. In alto e di seguito le immagini salienti del match. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

Allo stadio Levski, il match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021 - 2022 tra Cska Sofia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Levski, ...Gli highlights e i gol di Cska Sofia-Roma 2-3, match della sesta e ultima giornata del girone C della UEFA Conference League 2021/2022. Match dominato dai giallorossi, che mettono in discesa la gara g ...