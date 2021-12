Guido Russo ospite da Giletti: «Il braccio di silicone l’ho costruito io, ero no vax poi mi sono vaccinato» (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’odontoiatra biellese che si è recato all’hub vaccinale con l’arto finto: «Ho una famiglia normale, un figlio che studia per fare il mio stesso mestiere, una sorella avvocato, una vita tranquilla che adesso è cambiata» Leggi su corriere (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’odontoiatra biellese che si è recato all’hub vaccinale con l’arto finto: «Ho una famiglia normale, un figlio che studia per fare il mio stesso mestiere, una sorella avvocato, una vita tranquilla che adesso è cambiata»

Advertising

La7tv : #nonelarena Parla Guido Russo, il dentista che ha cercato di farsi vaccinare su un braccio in silicone: 'La mia per… - lucatelese : Guido Russo, il dentista con il braccio falso dice: “Mi avete rovinato la vita”. L’insostenibile fascino del carame… - VirusCovis19 : RT @Corriere: Guido Russo ospite da Giletti: «Il braccio di silicone l’ho costruito io, ero no vax poi mi sono vaccinato» - GiannettiMarco : RT @romatoday: Parla il dentista Guido Russo: 'Il braccio in silicone per avere il vaccino? Si vedeva subito che era finto' - Corriere : Guido Russo ospite da Giletti: «Il braccio di silicone l’ho costruito io, ero no vax poi mi sono vaccinato» -