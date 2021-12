Grande Fratello Vip, Alex Belli: “A Delia piace Soleil. Mia moglie è apertissima” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. A lei Soleil piace e io lo so“: queste le parole di Alex Belli durante una conversazione con Giacomo Urtis, il chirurgo recentemente entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attore è tornato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) “capirà tutto è unalo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. A leie io lo so“: queste le parole didurante una conversazione con Giacomo Urtis, il chirurgo recentemente entrato all’interno della casa delVip. L’attore è tornato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GrandeFratello : Attrazioni bollenti, rapporti tesi e stati d’animo confusi… l’atmosfera in Casa si fa sempre più scottante ?? Cos’ha… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - elecaggia : io unica in dad, durante l'intervallo mi sento come il grande fratello che tutto vede e tutto sa: fanno gossip ed io in silenzio ascolto - VicolodelleNews : #DayaneMello sminuisce la violenza subìta nel reality brasiliano e se la prende con #RosalindaCannavò Per leggere q… -