Genoa | la Nord carica la squadra Monologo da brividi del capo ultrà video

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laalle 20,35 ha raccolto l'incitamento da parte di un, che a nome dell'intera tifoseria ha chiesto di dare tutto in campo: "Dovrete fare il massimo, noi vi sosterremo come non mai".

Advertising

Anahata69 : #Genoa, la carica della Gradinata Nord alla vigilia del derby - andreastegani : I ragazzi della Nord all'NH Hotel per caricare la squadra #genoacfc #genoa #derby @RGenoana @azangrillo - ilpodsport : #Calcio Genoa, Zangrillo: 'Voglio spirito da Gradinata Nord per il derby' #ilpodsport - bisagnino : Derby, Zangrillo: Serve la forza della Gradinata Nord al Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Nord

Sicuramente mi aspetto tanto supporto dai tifosi'SAMPDORIA SHEVCHENKO Nonostante il difficile momento laè sempre stata vicino alla squadra anche in virtù del cambio societario: 'Questo ...... tecnico del, ha parlato alla vigilia della stracittadina della Lanterna suChannel. ... la Gradinataè sold out da giorni. "Sicuramente sì. Questo supporto che i tifosi ci hanno ...GENOVA - Cori da stadio, fumogeni, applausi e tanta passione. Oltre duecento tifosi del Genoa in serata hanno caricato il Genoa in ritiro presso un albergo del Porto Antico. Intorno alle 20,30 è parti ...Genoa-Sampdoria, probabili formazioni. Oltre al capitano potrebbe rientrare anche Destro dal primo minuto in attacco con Pandev ...