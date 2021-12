F1 | Christian Horner | “Ci serve un miracolo per il Mondiale costruttori Verstappen ha dato tutto a Gedda”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo e ultimo match pointdella stagione per Max, che si presenta al Gran Premio conclusivo del 2021 in testa al campionato a pari punti con il sette volte campione iriLewis Hamilton. Il team principal della Red Bull,, si è proiettato verso l’ultimo appuntamento di Yas Marina con la consapevolezza di essere ormai fuori dalla corsa per il titolo(-28 da Mercedes). “Questa squadra ha messo insieme una campagna fenomenale quest’anno, abbiamo vinto 10 gare. Abbiamo preso la Mercedes – chi l’avrebbe mai detto che quest’anno – li abbiamo portati fino all’ultima gara; nel campionatosiamo in svantaggio, abbiamo bisogno di unper vincerlo“, dichiara(fonte: ...

Oggi ci è mancato Charlie Whiting '. Il team principal della Red Bullha commentato così a caldo un Gran Premio dell'Arabia Saudita nel quale la Red Bull si è sentita messa all'angolo dalla Direzione Gara, anche se poi sono arrivate le scuse di Helmut ...Il team principal della Red Bull,, a pochi giorni dalla gara, ha parlato anche della classifica costruttori: 'Servirebbe un miracolo ad Abu Dhabi. Questa squadra ha messo insieme ...Secondo e ultimo match point mondiale della stagione per Max Verstappen, che si presenta al Gran Premio conclusivo del 2021 in testa al campionato a pari punti con il sette volte campione iridato Lewi ...Lewis Hamilton can be "very wily" in his approach to racing, reckons Red Bull Formula 1 team boss Christian Horner.