Emergenza freddo, apertura notturna della stazione Museo a Napoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Emergenza freddo a Napoli, prime misure: apertura notturna della stazione Museo della metropolitana Linea 1 Anm. Il calo delle temperature e il maltempo delle ultime settimane in Campania e in particolare nella città di Napoli ha spinto il Comune del capoluogo partenopeo ad adottare le prime misure per contrastare l'Emergenza freddo. L'Amministrazione comunale ha adottato nella giornata di ieri una serie di misure per far fronte al problema. Stanotte e per i successivi sette giorni, fino a nuovo provvedimento, vi sarà l'apertura straordinaria della stazione

