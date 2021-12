È morta Lina Wertmuller | addio alla grande regista

(Di giovedì 9 dicembre 2021)si è spenta nella sua casa di Roma a 93 anni: nel 1977 è stata la prima donna ad essere candidata all’Oscar Un’altraartista che ci lascia. Èa 93 anni, all’anagrafe Arcangela Felice Assuntavon Elgg Spanol von Braueich.(Getty Images)Nata in Svizzera nel 1928 da origini aristocratiche, ha segnato la storia del cinema italiano e nel 1977 è stata la prima donna candidata all’Oscar per il film Pasqualino Settebellezze come migliorema anche come miglior film straniero e migliore sceneggiatura. Nel 2020 ha ricevuto il Premio OscarCarriera. Ck12 Giornale.

