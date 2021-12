Domani sciopera la scuola, ma nessuno lo sa (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Professore’, allora Domani non entriamo...?”, “Perché?”, “Ma nun scioperate?”, “Guarda no, anzi Domani stateci tutti che interrogo...”. La vigilia di uno sciopero dei sindacati della scuola, quasi in ogni classe, procede più o meno così. Occasione ghiotta, Domani, è venerdì (quasi sempre è di venerdì...). I ragazzi mettono le mani avanti, spesso la maggioranza dei docenti non sa nemmeno di cosa si stia parlando. Sono anni, anzi decenni, che va così. I prof che hanno sempre fatto il loro lavoro sono del tutto disillusi, non credono ai sindacati. Il 10 dicembre, Domani, hanno chiamato allo sciopero gli stessi sindacati dello sciopero generale del 16 dicembre, con aggiunta, visto il ramo, di Snals e Gilda. Richiamo solenne: “Noi confermiamo ‘l’adesso basta’ della scuola ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Professore’, alloranon entriamo...?”, “Perché?”, “Ma nunte?”, “Guarda no, anzistateci tutti che interrogo...”. La vigilia di uno sciopero dei sindacati della, quasi in ogni classe, procede più o meno così. Occasione ghiotta,, è venerdì (quasi sempre è di venerdì...). I ragazzi mettono le mani avanti, spesso la maggioranza dei docenti non sa nemmeno di cosa si stia parlando. Sono anni, anzi decenni, che va così. I prof che hanno sempre fatto il loro lavoro sono del tutto disillusi, non credono ai sindacati. Il 10 dicembre,, hanno chiamato allo sciopero gli stessi sindacati dello sciopero generale del 16 dicembre, con aggiunta, visto il ramo, di Snals e Gilda. Richiamo solenne: “Noi confermiamo ‘l’adesso basta’ della...

