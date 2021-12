"Dobbiamo salvare San Siro". Anche Little Steven contro l'abbattimento (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dobbiamo salvare San Siro”. Tra le poersonalità in campo contro l’abbattimento dello Stadio Meazza di Milano figura Anche Steve Van Zandt, il chitarrista della E Street Band che da decenni accompagna i successi di Bruce Springsteen, ma celebre Anche come “Little Steven”. “Abbiamo abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo ma c’è un solo San Siro”, scrive il musicista, che poi invita a sottoscrivere la petizione lanciata dal comitato Sì Meazza contro la demolizione della “Scala del calcio”. Lo stesso Springsteen, avendoci suonato svariate volte, è molto affezionato allo stadio, Anche se nel 2022 non ci sarà una data a Milano. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “San”. Tra le poersonalità in campol’dello Stadio Meazza di Milano figuraSteve Van Zandt, il chitarrista della E Street Band che da decenni accompagna i successi di Bruce Springsteen, ma celebrecome “”. “Abbiamo abbastanza grattacieli e centri commerciali nel mondo ma c’è un solo San”, scrive il musicista, che poi invita a sottoscrivere la petizione lanciata dal comitato Sì Meazzala demolizione della “Scala del calcio”. Lo stesso Springsteen, avendoci suonato svariate volte, è molto affezionato allo stadio,se nel 2022 non ci sarà una data a Milano.

