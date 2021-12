Denise Pipitone, la Commissione d’inchiesta ha molte carte da giocare per far luce sui fatti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo scorso 23 novembre il gip di Marsala, Sara Quittino, si è riservata di decidere sulla richiesta della Procura di Marsala di archiviare le nuove indagini sul rapimento di Denise Pipitone dopo che Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di Denise, aveva fatto opposizione alla richiesta di archiviazione sulla base di importanti elementi. Tra questi, alcune intercettazioni ambientali dello scorso 25 maggio nelle quali si udirebbe Anna Corona, principale sospettata secondo la famiglia di Denise, parlare con la figlia Alice e dire abbassando la voce: “Lo vuoi sapere chi è stato quella volta? Lo vuoi sapere? Io con Giuseppe”. E ancora: “Alice! Non ne devi fare parola con nessuno altrimenti con te poi non ci parlo più…”. Come ho evidenziato in questo blog, le intercettazioni del 25 maggio 2021 che ai carabinieri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lo scorso 23 novembre il gip di Marsala, Sara Quittino, si è riservata di decidere sulla richiesta della Procura di Marsala di archiviare le nuove indagini sul rapimento didopo che Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di, aveva fatto opposizione alla richiesta di archiviazione sulla base di importanti elementi. Tra questi, alcune intercettazioni ambientali dello scorso 25 maggio nelle quali si udirebbe Anna Corona, principale sospettata secondo la famiglia di, parlare con la figlia Alice e dire abbassando la voce: “Lo vuoi sapere chi è stato quella volta? Lo vuoi sapere? Io con Giuseppe”. E ancora: “Alice! Non ne devi fare parola con nessuno altrimenti con te poi non ci parlo più…”. Come ho evidenziato in questo blog, le intercettazioni del 25 maggio 2021 che ai carabinieri di ...

Advertising

ilfattoblog : Denise Pipitone, la Commissione d’inchiesta ha molte carte da giocare per far luce sui fatti - zazoomblog : Denise Pipitone è diventata un’ossessione per LUI! Chi l’avrebbe mai detto! - #Denise #Pipitone #diventata - ParliamoDiNews : Milo Infante, la magnifica ossessione per Denise Pipitone – Libero Quotidiano #milo #infante #magnifica #ossessione… - DomPepeLiberato : RT @sashaeltractor: cum tribute in onore di denise pipitone: fatto? - pepesavino : Tutte le frazioni e i paesini limitrofi alle grandi città, sono abbandonati a se stessi. È inutile girarci intorno… -