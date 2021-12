Davide Rebellin l’highlander del ciclismo. (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Alberto Sigona. Davide Rebellin (San Bonifacio, 9 agosto1971) è un ciclista italiano su strada. Professionista dal 1992 non si è mai fermato, e all’età di cinquant’anni è il più anziano corridore professionista al mondo, tanto che lo hanno definito l’highlander del ciclismo. Davide Rebellin in carriera ha vinto un’edizione dell’Amstel Gold Race (nel 2004), tre della Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009) e una Leggi su freeskipper (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Alberto Sigona.(San Bonifacio, 9 agosto1971) è un ciclista italiano su strada. Professionista dal 1992 non si è mai fermato, e all’età di cinquant’anni è il più anziano corridore professionista al mondo, tanto che lo hanno definitodelin carriera ha vinto un’edizione dell’Amstel Gold Race (nel 2004), tre della Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009) e una

