Covid | Capua | “Se con vaccini avanti così a Natale sarà una festa”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se andiamounae il virus lo lasciamo al palo”. Lo scrive su Twitter la virologa e docente all’Università della Florida, Ilaria. “Oggi i miei ‘grazie’ a chi si vaccina sono oltre 400mila e sono per tutti quelli che sono andati a vaccinarsi ieri”. Ieri la scienziata, a Otto e mezzo, ha fatto riferimento a “una buona notizia” relativa alla variante Omicron. “Il virus non sembra dare casi più gravi. Il fatto che la variante Omicron sia più trasmissibile è legato al fatto che è un virus diverso”, ha detto. La Pfizer sostiene che che la dose booster del vaccino offre un’elevata protezione nei confronti della variante. “Il richiamo è l’ultimo pezzo del muro che stiamo costruendo contro questo virus. Tre dosi di vaccino danno una risposta ottima e ...

Bollettino coronavirus in Italia, dati Ministero della Salute oggi 9 dicembre 2021: 12.527 casi, 79 morti e positività Covid 4%. In aumento anche ricoveri.