Cotto e Mangiato, ricetta del 9 dicembre 2021: involtini di verza

La ricetta Per preparare questi involtini, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 8 foglie di verza 250 grammi di patate 1 uovo Sale Pepe 50 grammi di pecorino Procedimento Taglia adagio alcune foglie di verza (circa otto), liberandole dal gambo e facendo attenzione a non romperle. Mettile a lessare in acqua salata giusto una decina di minuti. Intanto metti a lessare anche le patate. Quando la verza sarà pronta appoggia ogni foglia sul canovaccio e asciugale, dunque mettile da parte. Schiaccia le patate in una ciotola, aggiungi un uovo, sale pepe e ci que cucchiai di ...

