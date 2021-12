Così l’Italia partecipa allo sviluppo del Sahel (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cooperazione, formazione, sviluppo: sono queste le parole chiave dell’Italia nel Sahel il cui senso è stato spiegato dalla viceministra degli Esteri Marina Sereni, intervenuta questa settimana all’apertura dell’evento sul contrasto alla radicalizzazione nella regione organizzato dal Fondo Globale per il Coinvolgimento e la Resilienza delle Comunità (Gcerf), in collaborazione con Francia e G5 Sahel. Nell’incontro — che si è svolto martedì 7 dicembre a Parigi — Sereni ha detto: “Per rendere più efficace l’azione di contrasto al terrorismo che la comunità internazionale e i Paesi della regione stanno conducendo è necessario investire in maniera sempre più significativa sulla prevenzione dell’estremismo violento, lavorando con le comunità locali, con l’obiettivo di garantire servizi di base, opportunità di formazione e di ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cooperazione, formazione,: sono queste le parole chiave delnelil cui senso è stato spiegato dalla viceministra degli Esteri Marina Sereni, intervenuta questa settimana all’apertura dell’evento sul contrasto alla radicalizzazione nella regione organizzato dal Fondo Globale per il Coinvolgimento e la Resilienza delle Comunità (Gcerf), in collaborazione con Francia e G5. Nell’incontro — che si è svolto martedì 7 dicembre a Parigi — Sereni ha detto: “Per rendere più efficace l’azione di contrasto al terrorismo che la comunità internazionale e i Paesi della regione stanno conducendo è necessario investire in maniera sempre più significativa sulla prevenzione dell’estremismo violento, lavorando con le comunità locali, con l’obiettivo di garantire servizi di base, opportunità di formazione e di ...

