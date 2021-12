Convegno no vax a Torino, da Cacciari (assente) a Freccero: i deliri e i nobel inesisteni. «Noi in minoranza come Gesù» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Qualcuno di loro ammette: ?Filosofia è pazzia sono gemelle siamesi fin dai tempi del?Antica Grecia, e noi siamo i più pazzi di tutti?. Ed eccoli,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Qualcuno di loro ammette: ?Filosofia è pazzia sono gemelle siamesi fin dai tempi del?Antica Grecia, e noi siamo i più pazzi di tutti?. Ed eccoli,...

Advertising

Corriere : Sospetti e deliri al convegno no vax: «Noi in minoranza come Gesù» - vincenzo5151 : RT @francofontana43: “Sospetti e deliri al convegno no vax” Si passa dall’ex questora Schirilò, che si paragona a Gesù, ad Agamben che conf… - andrearinaldi25 : Il convegno no vax di Torino, fra sospetti e deliri: «Noi in minoranza come Gesù» - NethipEdien2000 : RT @Corriere: Sospetti e deliri al convegno no vax: «Noi in minoranza come Gesù» - guiodic : RT @francofontana43: “Sospetti e deliri al convegno no vax” Si passa dall’ex questora Schirilò, che si paragona a Gesù, ad Agamben che conf… -