Clima, novembre 2021 il quinto più caldo a livello globale (Di giovedì 9 dicembre 2021) A livello globale, novembre 2021 è stato stimato come il quinto novembre più caldo mai registrato: la temperatura media globale di novembre 2021 è stata quasi 0,2ºC più bassa rispetto a novembre 2020, mese da record, ma molto vicina alle temperature degli altri mesi di novembre più caldi: nel 2015, 2016 e 2019. Sono i dati di Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue. La temperatura in Europa è stata complessivamente vicina alla media 1991-2020, per l’intera stagione autunnale, e quindi anche per il mese di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Aè stato stimato come ilpiùmai registrato: la temperatura mediadiè stata quasi 0,2ºC più bassa rispetto a2020, mese da record, ma molto vicina alle temperature degli altri mesi dipiù caldi: nel 2015, 2016 e 2019. Sono i dati di Copernicuste Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue. La temperatura in Europa è stata complessivamente vicina alla media 1991-2020, per l’intera stagione autunnale, e quindi anche per il mese di ...

Advertising

iconaclima : La temperatura media globale è stata di quasi 0,2°C più fredda rispetto al record di #novembre2020, ma molto vicina… - Marcell78225090 : RT @tatanka_h: Non è più fine novembre, ma fine 2021, abbiate fiducia, il clima è disteso e positivo - salvoguida23 : RT @tatanka_h: Non è più fine novembre, ma fine 2021, abbiate fiducia, il clima è disteso e positivo - volpe_peppe : RT @tatanka_h: Non è più fine novembre, ma fine 2021, abbiate fiducia, il clima è disteso e positivo - mn3mocs : RT @tatanka_h: Non è più fine novembre, ma fine 2021, abbiate fiducia, il clima è disteso e positivo -