Cisternino | oggi Lucia Azzolina Ex ministra intervistata da Rossella Brescia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cisternino oggi

BrindisiReport

...della Università WHei - Iudav che ha puntato sui play Games ed ha laureato molti coach... ad Adriano(Targa Rosario Mazzitelli), a Mario Zaccaria la targa Carlo Iuliano, storico addetto ...La Natura delle cose è una riflessione sull'sulla realtà della natura e sul ruolo dell'essere ... Un quartetto di danzatori - Jari Boldrini, Nicola, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo - e ...IL PROGRAMMA Non mancheranno momenti di gioco dedicati ai bambini, lo zampognaro e ragazzi della nostra Banda che suoneranno vestiti da Babbo Natale Ecco il calendario di iniziative per il periodo nat ...Cade dagli undici metri il De Cagna 2010 Otranto. Si chiude con uno stop in casa del quotato Ugento, 0-1 il risultato a favore degli ionici, il positivo girone di andata dell’undici allenato da mister ...