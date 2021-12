Censimento Italia, popolazione in calo: i dati Istat (Di giovedì 9 dicembre 2021) Diminuisce la popolazione in tutte le regioni d’Italia, soprattutto al Sud e nelle Isole. Lo sottolinea l’Istat riguardo ai dati del ‘Censimento della popolazione e dinamica demografica 2020’. In totale, “al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione del Censimento permanente, la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questo calo è attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020: infatti, il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno”. “Il conteggio della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Diminuisce lain tutte le regioni d’, soprattutto al Sud e nelle Isole. Lo sottolinea l’riguardo aidel ‘dellae dinamica demografica 2020’. In totale, “al 31 dicembre 2020, data di riferimento della terza edizione delpermanente, lainconta 59.236.213 residenti, indello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui). Questoè attribuibile prevalentemente alla dinamica demografica tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2020: infatti, il saldo dovuto al movimento demografico totale (saldo naturale più migratorio), desumibile dalle fonti anagrafiche, ha fatto registrare 362.507 unità in meno”. “Il conteggio della ...

Advertising

FrancoBlog49 : RT @ultimenotizie: Diminuisce la popolazione in tutte le regioni d'Italia, soprattutto al Sud e nelle Isole. Lo sottolinea l'#Istat riguard… - Kmetro0_eu : Censimento Italia, popolazione in calo: i dati Istat - lifestyleblogit : Censimento Italia, popolazione in calo: i dati Istat - - ADM_assdemxmi : RT @RedattoreSocial: Italia, nuovo record minimo delle nascite: 405 mila. Il #Covid pesa sulla recessione demografica. I dati del Censiment… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Diminuisce la popolazione in tutte le regioni d'Italia, soprattutto al Sud e nelle Isole. Lo sottolinea l'#Istat riguard… -